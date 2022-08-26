У Польщі демонтували ще один радянський пам'ятник

Вчора, 25 серпня, в польському місті Бжег у Опольському воєводстві демонтували пам'ятник радянським солдатам.

Про це повідомляє “Історична правда” з посиланням на TVP.

Пам’ятник стояв у місті з 1972 року, неофіційно його називали пам'ятником водопровідникам через невдалий дизайн, що нагадував уламки водопровідних труб.

Кілька років тому на його демонтаж не знайшли 500 тисяч злотих. Але в 2022 році у зв'язку з агресією РФ проти України мешканці знову підняли питання про знесення радянського маркера у місті.

Вирішити фінансове питання для демонтажу допоміг польський Інститут національної пам'яті.

Нагадаємо, у столиці Латвії вчора знесли останній елемент пам'ятника радянським військовим. 79-метрову стелу в парку Перемоги демонтували о 16.43. Загалом на знесення всіх елементів пішло три дні.