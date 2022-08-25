Секретну службу США очолить Кім Чітл, яка працювала в охороні Байдена за часів його віцепрезиденства

Вона стане другою жінкою-керівником федерального агентства за його 157-річну історію.

Наступним директором Секретної служби Сполучених Штатів (United States Secret Service) стане Кім Чітл.

Про це повідомив президент США Джо Байден.

“Вона є видатним професіоналом правоохоронних органів з винятковими лідерськими здібностями, і вона була найкращим вибором на посаду керівника агентства у критичний для Секретної служби момент. Їй я повністю довіряю, і я з нетерпінням чекаю співпраці з нею”, – зазначив президент США.

Зазначимо, Чітл працювала в охороні Байдена за часів його віцепрезиденства.

Як пише The New York Times, Чітл стане лише другою жінкою, яка очолить Секретну службу за її 157-річну історію. Вона замінить на посаді Джеймса Мюррея, який оголосив про свою відставку після трьох років на керівній посаді в агентстві.

Секретна служба опинилася в епіцентрі низки скандалів, зокрема щодо зникнення текстових повідомлень агентам та від агентів приблизно під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року . Окрім того, демократи заявили, що чиновники з Міністерства внутрішньої безпеки, яке є куратором федерального агентства, не співпрацює з комісією Палати представників, що розслідує заворушення.

Протягом останніх 10 років випливли і випадки пиятики та спілкування агентів служби з повіями – під час та напередодні президентських поїздок за кордон. Агенти також не змогли захистити Білий дім від “стрибунів з паркану”, через яких не відбулася державна вечеря.

Директор Секретної служби призначається президентом, затвердженням Сенатом при цьому не потрібно.

Протягом 27 років роботи в агентстві Чітл працювала спеціальним агентом, відповідальним за офіс секретної служби в Атланті, а також стала першою жінкою, яка обіймала посаду помічника директора з захисних операцій, контролюючи бюджет у 133,5 млн доларів.

У 2021 році Байден нагородив Чітл президентською нагородою за виняткову продуктивність. Нещодавно вона залишила державну службу, щоб стати старшим директором “Pepsi”.