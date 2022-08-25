Канада поверне Німеччині ще п'ять газових турбін

Канада все ще планує повернути п'ять турбін для російського газопроводу “Північний потік-1”, хоча Росія відмовилася прийняти одну турбіну, яку вже повернули до Німеччини.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, пишуть CBC News.

“Це було рішення, яке ми прийняли. Це саме те, про що нас просила Німеччина”, – сказала вона.

Очільниця канадського МЗС вважає, що Кремль використав би відмову Канади повернути турбіну, щоб перекласти провину за нестачу енергії в Європі на санкції проти Росії.

“Канада не хоче давати жодного приводу Путіну далі використовувати енергопотік до Європи як зброю”, – сказала вона.

Російська державна компанія “Газпром” керує газопроводом “Північний потік-1”, який забезпечує Німеччину та інші європейські країни природним газом.

У червні “Газпром” знизив постачання газу по “Північному потоку-1” до 40%. Компанія мотивувала це тим, що не може повернути одну з турбін після ремонту з Канади.

У липні канадський уряд дозволив відправити шість турбін, які проходять технічне обслуговування в Монреалі, назад до Німеччини, щоб потім передати їх РФ.

Одну турбіну повернули до Німеччини, але “Газпром” відмовився прийняти її, посилаючись на технічні проблеми та стверджуючи, що йому потрібна додаткова документація, яка доводить, що це обладнання не підпадає під санкції Заходу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 22 серпня в Оттаві, що узгоджена Канадою передача газової турбіни зірвала стратегію президента РФ Володимира Путіна щодо розколу Заходу.

Водночас голова Консервативної партії Канади Кандіс Берген заявила, що уряд Канади має відкликати свій дозвіл на ремонт та передачу Німеччині турбіни.