Це – вже третій візит британського премʼєра до України від початку повномасштабного вторгнення росіян.

До Києва 24 серпня, у День Незалежності, прибув премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Відео зустрічі оприлюднив Офіс президента.

"Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!" – зазначив Зеленський.

Минулого разу британський премʼєр відвідував Україну в червні. Сьогоднішній візит – уже третій від початку повномасштабного вторгнення Росії. У липні The Telegraph писало, що Джонсон планує ще один, прощальний візит до України перед відставкою.