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Джонсон прибув до Києва

Це – вже третій візит британського премʼєра до України від початку повномасштабного вторгнення росіян. 

Джонсон прибув до Києва
Фото: скрин відео

До Києва 24 серпня, у День Незалежності, прибув премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Відео зустрічі оприлюднив Офіс президента. 

"Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!" – зазначив Зеленський.

Минулого разу британський премʼєр відвідував Україну в червні. Сьогоднішній візит – уже третій від початку повномасштабного вторгнення Росії. У липні The Telegraph писало, що Джонсон планує ще один, прощальний візит до України перед відставкою. 

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