Буданов: росіяни почали розуміти, що війна йде і в них

"Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта".

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає що у війні проти Росії вже розпочався переломний момент, а росіяни почали розуміти, що вона стосується й їх, а не відбувається "десь у світі".

Про це він заявив під час національного телемарафону, пише LIGA.net.

У Буданова запитали, чи стався перелом на війні у серпні. На що він відповів, що до кінця серпня ще є час, проте звернув увагу, що до серпня вибухів в окупованому Криму не було.

За його словами, росіяни почали розуміти, що "їхня армія не така вже й сильна, системи ППО не такі вже й хороші, а армія РФ насправді не здатна захистити навіть тимчасово захоплені території".

"Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна – це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався", – сказав Буданов.

Нагадаємо, вчора у Бєлгородській області Росії сталося самозаймання боєприпасів. В одному з населених пунктів оголосили евакуацію жителів. При цьому, влада регіону пояснила пожежу сильною спекою та "ефектом лінзи". У квітні в Бєлгороді за 40 км від українського кордону горіла нафтобаза, а також в області спалахнув склад боєприпасів.

Останніми днями в Криму та Севастополі сталася серія вибухів. Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надавала. Так, 9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району. А 18 серпня - про вибухи на військовому аеродромі Бельбек.

Вранці 16 серпня сталися вибухи у Джанкойському районі. Повідомлялося про вибухи на складах боєприпасів, трансформаторну підстанцію та пошкодження залізниці. Російська влада підтвердила, що з району села Майське в Джанкойському районі евакуювали понад 3 тисячі жителів.

Міноборони РФ назвало подію на півночі Криму "диверсією". Інформації про підозрюваних чи затриманих немає.

19 серпня біля Євпаторії поблизу с. Уютне прогриміли вибухи. ППО спрацювала і в Євпаторії. Також сильний вибух пролунав у Севастополі біля штабу Чорноморського флоту РФ.

21 серпня мешканці окупованого Севастополя знову повідомляли про вибухи.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що президент Росії Володимир Путін може зберегти кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.