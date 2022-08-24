На Житомирщині перейменували вулицю, названу на честь єдинороски Терешкової

У селі Ліщин тягнули з перейменуванням до останнього.

Учора, 23 серпня, на сесії Станишівської об'єднаної територіальної громади на Житомирщині депутати одноголосно проголосували за перейменування вулиці, названої на честь космонавтки, діячки Компартії, а нині депутатки від "Єдиної Росії" в Держдумі РФ Валентини Терешкової.

Про це LB.ua стало відомо зі своїх джерел.

Всього в області було вісім вулиць, названих на честь Терешкової.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Терешкова голосувала за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона була діячкою Комуністичної партії.