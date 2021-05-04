Навіщо нам Терешкова або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів

Чи можливо, щоб на честь окупантів були названі вулиці? Щоб на восьмому році війни вулиці носили імена тих, хто безпосередньо причетний до анексії Криму? Здається, що ні. Але в Україні - можливо.

Фото: lebed.com Валентина Терешкова (праворуч) в складі російської делегації в Криму

2014 рік. Окупанти блокують українські військові частини. 27 лютого спільно з іншими депутатами прибуває у Крим депутатка Думи Росії Валентина Терешкова для “спілкування з жителями”. Також вона голосувала 1.03.2014 року за дозвіл вводу російських військ на територію України.

Терешкова – не лише російський політик. Вона ще й радянська космонавтка, герой СРСР. А тому не дивно, що в Україні ще з часів Радянського Союзу існують вулиці, названі в її честь – Вікіпедія каже, що на момент анексії Криму таких було 79.

Після агресії Росії частину вулиць було перейменовано: наприклад, Геннадій Москаль, коли був головою Закарпатської ОДА, своїм указом перейменував одразу 35 вулиць.

Також Дунаївська міська рада Хмельницької області спромоглась перейменувати вулицю в кінці 2020 року - з Терешкової на Тернавську.

Проте, поки я чекав останні відповіді з міських рад, з’ясувалося, що згідно з даними Державного реєстру виборців в Україні налічується 278 топонімів на честь Терешкової.

На тимчасово окупованих територіях знаходиться 48 вулиць та провулків на честь Терешкової: 13 – в Луганській області, 14 – в Донецькій і 21 – в Криму.

На неокупованій частині України вулиць на честь Терешкової 230, і розподілені вони наступним чином:

У трьох областях вулиць немає – в Дніпропетровській, Луганській та Запорізькій областях, найбільше ж їх у Хмельницькій області – аж 37.

Якщо подивитися по населених пунктах, то вулиця чи провулок Терешкової є у 30 містах, 22 селищах міського типу, 5 селищах і у 173 селах. Схід і захід разом, як то кажуть.

Чому ж місцеві ради не перейменовують вулицю? Терешкова, навіть формально, підпадає під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. Спробую розібратися.

Інфографіка від УІНП :

Фото: old.uinp.gov.ua

На початку дослідження мені було відомо про 18 населених пунктів (вони зазначені у Вікіпедії), що мають вулиці Терешкової. Це міста Буськ, Гадяч, Гнівань, Васильків, Сарни, Малин, Куп’янськ, Новий Буг, Подільськ, Радивилів, Сарни, Сміла, Торецьк, Чугуїв, а також села Городківка Тульчинівського району, Антонівка (підпорядкування Херсон), Крижанівка Одеського району, Нова Дмитрівка Золотоніського району та село Вінницькі Хутори Вінницького району.

Я надіслав запити до місцевої влади в ці населені пункти і отримав відповіді, які можна масштабувати на всю країну.

Найпоширеніша причина не-перейменування: міська рада не проголосувала за відповідне рішення. Не знайшлося голосів.

Друга за поширеністю причина: депутати не знайшли голосів для перейменування на етапі топонімічної комісії. Наприклад, у Малині були подані пропозиції на топонімічні комісії для перейменування вулиці, але жодний з варіантів комісії та депутатам не підійшов.

Третя причина – місцеві жителі проти перейменування на запропоновані назви вулиць. Наприклад у Буську, що на Львівщині, жителі вулиць не змогли прийти до згоди щодо нової назви вулиці, і тому її не перейменували.

Але були й інші причини. Наприклад, у Торецьку замість міської ради діє цивільно-військова адміністрація, яка створена 12 травня 2017 року. Відповідно до чинного законодавства, ЦВА не має право видавати розпорядження щодо перейменування вулиць, бо це повноваження виключно міської ради та ОДА. Міська рада тодішнього Дзержинська, яка була до утворення ВЦА, вулицю Терешкової не перейменувала.

У Сарнах Рівненської області рішення про перейменування приймали пакетом у 2016 році, але вулиці Терешкової у переліку не було, мабуть, про неї забули. Нова місцева влада у відповідь на запит LB.ua пообіцяла детальніше розглянути це питання.

Фото: depo

У місті Гнівань не було підстав для перейменування, бо місцеві чиновники не знайшли інформації про участь Терешкової у ревізійній комісії ЦК КПРС. Але на виконання декомунізаційного закону місцева рада перейменувала 36 вулиць.

У селі Городківка Крижопільського району в кінці 2020 року планували перейменувати вулицю на честь Леоніда Каденюка, проте лише 8 з 22 депутатів підтримали перейменування.

Єдиним органом, який може давати роз’яснення щодо необхідності перейменування вулиць, є Український Інститут Національної Пам’яті. Як правило, працівники УІНП реагують саме на звернення громадян про порушення закону про декомунізацію. Схема виглядає наступним чином: після звернення громадян, якщо є підстави, УІНП надсилає рекомендацію для перейменування вулиці чи демонтажу того чи іншого символа комуністичного режиму.

“Якщо людина була лише депутатом СРСР, то вона не підпадає під Закон про декомунізацію, бо це виборна особа. Але Валентина Терешкова у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС, а отже обіймала керівну посаду в вищих органах влади та управління СРСР, і тому підпадає під дію закону. Окрім цього, Валентина Терешкова голосувала за анексію Криму, коли була депутатом 6-го скликання думи РФ. Ми надіслали звернення до місцевої влади Сміли, Куп’янська, Чугуєва, Подільська щодо потреби у перейменуванні вулиці на честь Терешкової”, – розповів LB.ua начальник відділу аналізу державотворення УІНП Богдан Короленко.

Чи перейменують у 2021 році вулиці, названі на честь окупантки? Сподіваюся, так, але місцева влада може затягнути цей процес.