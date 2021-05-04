У центрі Львова горів готель, з приміщення евакуйовували відвідувачів.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“04 травня о 08:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Коперника”, – йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот

Пожежа виникла в перекриті між мансардним поверхом та дахом трьохповерхової будівлі готелю. З приміщення готелю адміністрацією евакуйовано 10 відвідувачів.

О 09:49 пожежу локалізовано та о 10:09 ліквідовано.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Вогнем знищено дах та перекриття на площі 60 кв. м., комутаційний щит, підвісну стелю на площі 10 кв. м., пошкоджено стелю та стіни на площі 45 кв. м.

До ліквідації займання залучили рятувальників. Травмованих внаслідок пожежі немає.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, у квітні в Ужгороді сталася пожежа у триповерховій будівлі недіючого готелю.