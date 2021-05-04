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У Києві внаслідок пожежі загинуло двоє людей, вогонь приборкували 40 рятувальників

Причину займання з'ясовують.

У Києві внаслідок пожежі у двоповерховому будинку загинуло двоє людей.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Трагедія сталася за адресою вул. Китаївська, 32 у Голосіївському районі столиці.

Під час проведення розвідки, вогнеборці встановили, що вогнем охоплений дах будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Через те, що стара будівля мала дерев’яні покриття, перекриття та перегородки між кімнатами, вогонь розповсюджувався дуже швидко.

Складність гасіння пожежі також полягала у відсутності водопостачання на території. Єдиний пожежний гідрант, розташований поруч, не видавав потрібного тиску, рятувальники були змушені прокладати рукавну лінію ще й в інший бік до водойми на кілометрову відстань. Також для підвозу води було залучено додаткову техніку.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на другому поверсі, попередньо де і виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, без ознак життя.

Пожежу на площі 150 м.кв було локалізовано о 04:53 та ліквідовано о 06:24.

До ліквідації було 40 чоловік особового складу.

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, у квітні двоє чоловіків загинуло внаслідок пожежі в одноповерховому будинку у Дніпрі.

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