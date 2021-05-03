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Від ускладнень через ковід в Одесі помер український військовий

Це вже 82-й летальний випадок у ЗСУ, спричинений ковідом.

Від ускладнень через ковід в Одесі помер український військовий
Фото: slovoidilo.ua

У Збройних Силах України зареєстровано 82-й летальний випадок від ускладнень викликаних коронавірусом.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

“Працівник ЗС України перебував на лікуванні у міській інфекційній лікарні міста Одеси. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали”, – йдеться у повідомленні.

За минулу добу в українському війську зареєстровано 7 нових випадків ковіду, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 2 особи.

Станом на 3 травня в армії ковідом хворіє 1345 осіб. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 245 осіб.

Всього за час пандемії у ЗСУ від коронавірусу одужало 23 337 осіб. Від початку вакцинальної кампанії 47 095 українських військових отримали першу дозу вакцини.

Нагадаємо, у неділю, 2 травня в Україні зафіксовано 2 758 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 116 дітей та 23 медпрацівники. Летальних випадків – 154.

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