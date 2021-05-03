У Харкові хлопцю через вибух петарди ампутували два пальці

Юнак також отримав контузію, опіки обличчя та другої руки.

У Харкові 15-річному хлопцю через необережне поводження з петардою ампутували два пальці лівої руки.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

“На жаль, для небезпечних іграшок немає вихідних і свят. У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя та другої руки”, – йдеться у повідомленні.

Обставини події з’ясовує поліція.

“2 травня о 15:40 до Харківського РУП №1 надійшло повідомлення від лікаря про травмування дитини. Поліцейські встановили, що 15-річний юнак знаходився за місцем мешкання без батьків та у нього в руці вибухнув портативний зарядний пристрій”, – повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Проводиться перевірка.

Нагадаємо, у січні 2020 року у Дніпрі померла дівчина через вибух петард на балконі.