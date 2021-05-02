Представник духовенства, коментуючи відсутність масок у прафіян, зазначив, що "кожен вирішує сам за себе".

Фото: Букви Богослужіння, Києво-Печерська Лавра

У приміщенні Києво-Печерської лаври на великоднє богослужіння зібралися кілька сотень людей. При цьому вони не дотримувалися соціальної дистанції та перебували у приміщенні переважно без захисних масок.

Про це повідомляють ”Букви”.

Богослужіння в храмі тривало до 03:00 2 травня. Службу провів предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.

“Я нічого за це не скажу. Кожен вирішує сам за себе”, – сказав представник духовенства, відповідаючи на питання журналіста про відсутність масок у прихожан.

За словами представника поліції, який чергував біля Лаври, усі, хто заходив у церкву, були в масках.

“Усі в масках. Усі заходять до церкви у масках. Тому не накручуйте… Вони вийшли і тут зняли. Людей тут немає. Спалаху коронавірусу не буде. Все буде добре. Карантинних заходів дотримуються”, – сказав представник поліції.

Разом з тим глава УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій відзначився дивною поведінкою щодо прихожан церкви. Інцидент стався, ймовірно, сьогодні після великоднього богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

На відео, яке оприлюднив у Facebook очевидець події, український спортсмен Микола Ткачук, видно, як митрополит забирає з кошика, який тримають його помічники, предмети, схожі на великодні крашанки. Після цього він кидає їх в бік людей, які перебувають у приміщенні. Парафіяни на такі дії, судячи з відео, реагували посмішками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УПЦ Московського патріархату, незважаючи на карантин, вирішила проводити Великодні богослужіння. Парафіяни при цьому мали перебувати на вулиці.