В заході взяли участь близько 700 людей.

Фото: Думська

В Одесі 2 травня відбувся Марш захисників міста, приурочений до подій 2014 року. В акції взяли участь близько 700 людей, переважно ветеранів і представників патріотичних сил, пише "Думська".

Марш стартував близько 13 години. На Дерибасівській вулиці між учасниками та невідомим чоловіком спалахнув конфлікт, але правоохоронці швидко його вирішили.

Фото: Думська

Фото: Думська

Учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих 2 травня 2014 р. патріотів Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова. Представники духовенства провели молебен.

На перехресті вулиць Дерибасівська та Преображенська понад 100 людей зібралися для вшанування пам'яті загиблих євромайданівців, пише Укрінформ.

"Уперше за сім років прийшли на місце смертельних поранень представників проукраїнських активістів два священики УПЦ МП", - повідомив кореспондент.

Окрім того, квіти несли до імпровізованого меморіалу загиблих представників проросійських сил.

На одній з одеських вулиць правоохоронці зупинили чоловіка з комуністичною символікою, повідомляє МВС.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що для попередження провокацій поліція Одеси посилила заходи безпеки.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички прибічників єдності України та проросійських сепаратистів. В результаті загинули 48 осіб. 124 людини були травмовані, в числі яких - 21 правоохоронець. Найбільше жертв було на Куликовому полі.