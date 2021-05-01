2 травня за порядком під час масових акцій в Одесі слідкуватимуть 2,6 тисячі правоохоронців

Правопорядок під час масових заходів 2 травня в Одесі забезпечуватимуть 2,6 тисяч правоохоронців.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив під час наради оперативного штабу підрозділів МВС в Одесі.

“Очікується проведення великої кількості масових заходів. Наше завдання - не допустити провокацій, а також забезпечити дотримання усіх карантинних вимог”, – наголосив Сергій Яровий.

Фото: МВС

Напередодні 2 травня МВС провело координаційну роботу з особовим складом усіх підрозділів МВС, які перебуватимуть на чергуванні. “Усього до роботи під час масових заходів залучено понад 1,5 тисячі правоохоронців одеського гарнізону та більше тисячі осіб приданих сил з інших регіонів. Ми готові забезпечити правопорядок під час масових заходів”, – сказав Яровий.

Перший заступник міністра розповів, що вже сьогодні на Куликовому полі відбувся об’єднаний інструктаж усіх силових структур регіону, які нестимуть службу в святкові та пам’ятні дні. Також запроваджено контроль на в’їзд у місто. На стаціонарних та додаткових постах буде проводитися ретельна перевірка транспортних засобів.

Фото: МВС

Фото: МВС

Крім того, для збору та аналізу інформації цілодобово працюватиме ситуаційний центр у складі усіх служб міністерства, який координуватиме роботу органів та підрозділів МВС.

Яровий також додав, що вже розпочалось посилене патрулювання центральних вулиць міста. А 2 травня колони учасників масових акцій супроводжуватимуть підрозділи поліції діалогу.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові сутички прибічників єдності України та проросійських сепаратистів. В результаті загинули 48 осіб. 124 людини були травмовані, в числі яких - 21 правоохоронець. Найбільше жертв було на Куликовому полі.