На Великдень в Україні температура підніметься до +22, місцями дощі та грози

У південній частині країни - до 25°.

1 й 2 травня в Україні прогнозують мінливу хмарність, вдень повітря прогріється до 17-22°.

Про це пише Укрінформ з посилання на Український гідрометцентр.

Вдень 1 травня на заході, сході та південному сході країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині - до 25°, на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

2 травня вночі у південно-західній частині, вдень у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях дощі, місцями грози. На Закарпатті, вдень і в західній частині місцями значні дощі, на решті території без опадів.

3 травня в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Вдень у західних, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2 травня – 8-13°, вдень – 18-23°. 3 травня 14-19°, на сході до 25°, у західних областях 3 травня вночі 5-10°, вдень 9-14°.

4-5 травня в Україні без опадів, лише вночі у східних областях короткочасний дощ. 4 травня температура вночі 1-7° тепла, на крайньому півдні й на сході до 11°, вдень 11-16°.

5 травня на півдні та сході 14-19°, на південному заході – до 22°.

У столичному регіоні 1 травня мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, по області місцями гроза; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі близько 10°, вдень 18-20°; по області вночі 6-11°, вдень 17-22°.

2-3 травня у столиці хмарно з проясненнями. 2 травня вночі без опадів, вдень дощі, місцями грози, 3 травня місцями невеликий дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, вдень 3 травня місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°; вдень 2 травня 18-23°, 3 травня 14-19°.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, травень 2021 року буде теплішим, ніж зазвичай.