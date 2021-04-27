У середу в Україні буде прохолодна погода, а в четвер потеплішає

Найближчої доби погоду України все ще визначатиме холодне повітря. Уночі заморозки в повітрі 0-5°, у південно-східній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, удень в Україні 9-14° тепла, на півдні країни та Закарпатті до 17°. На високогір'ї Карпат уночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Без опадів, лише в південно-східній частині країни вночі невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві в середу без опадів; уночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 11-13° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 28 квітня найвища температура вдень була +28,9° у 2012 році, найнижча вночі -1,0° у 1902 році.

У четвер, 29 квітня, у південній частині країни, вдень і в західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°; температура вдень 12-17° тепла, на заході країни місцями до 19°.

У Києві в четвер без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°.