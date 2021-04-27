Фото: Олександр Рудоманов

В Ужгороді до запуску готується дитяча залізниця, яка не курсувала більше року через карантин та була на межі закриття. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

На дитячій залізниці проводять стандартний комісійний огляд: замінено понад 120 дерев'яних шпал, відремонтовано тепловоз. Залізницю планують запустити 29 квітня, а ремонт проводиться робітниками відповідних підрозділів РФ "Львівська залізниця".

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Раніше у ЗМІ була інформація, що "Укрзалізниця" планує назавжди закрити ужгородську дитячу залізницю через нерентабельність, як це зробили у Луцьку. Але завдяки зниженню податку на землю місцева влада домовилась про збереження дитячої залізниці, а також ухвалила рішення про передачу її на баланс міста.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Ужгородська дитяча залізниця - одна з найкоротших дитячих залізниць довжиною всього 1,1 км. Її відкрили у 1947 році, на шляху курсування є дві станції. Рухомий склад залізниці - тепловоз ТУ2 і вагони Pafawag, які курсують на дитячій залізниці в Києві та на вузькоколійній дорозі Хмільник-Іршава.