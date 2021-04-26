На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу поранено українського військового

Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Внаслідок гранатометного обстрілу українських позицій на Донбасі поранено військовослужбовця ЗСУ, стан здоров’я захисника – задовільний.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, з початку цієї доби, 26 квітня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.