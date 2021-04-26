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На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу поранено українського військового

Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу поранено українського військового
Фото: agrimpasa.com

Внаслідок гранатометного обстрілу українських позицій на Донбасі поранено військовослужбовця ЗСУ, стан здоров’я захисника – задовільний.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, з початку цієї доби, 26 квітня, на Донбасі було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Тристороння контактна група майже завершила узгодження "великоднього перемир'я" на Донбасі.

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