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Окупаційна влада Криму заявила про "пристойні обсяги" прісної води під Азовським морем

Аксьонов заявив, що у червні стане відомо, чи можна її видобувати і пити.

Окупаційна влада Криму заявила про "пристойні обсяги" прісної води під Азовським морем
Фото: svpressa.ru

Окупаційна влада Криму заявила, що під Азовським морем знаходяться "пристойні обсяги" прісної води. Керівник російської окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив, що у червні стане зрозуміло, яка перспектива видобування цієї води з-під моря.

"Те, що якась вода є, так, перші дослідження показують, що є палеорусла річки Дон. Якої якості ця вода, який дебет там можливо добувати, поки ніхто не знає. Але головне питання все-таки якість. Обсяги пристойні насправді, а ось наскільки вона придатна для подачі в систему водопостачання, поки ніхто не скаже. Треба проводити дослідження, далі буде видно", - цитує Аксьонова "Кримінформ".

Нагадаємо, що в травні 2014 року, після захоплення Криму Росією, Україна припинила постачання води до автономії Північно-Кримським каналом. За наступні роки запаси прісної води на півострові майже вичерпалися, і навіть у найбільших містах водопостачання обмежили кількома годинами на добу.

Росія намагається знайти додаткові запаси води, і наприкінці 2020 року президент Росії Володимир Путін вперше заявив про можливість видобування води з-під Азовського моря.

Азовське море є внутрішнім морем України і Росії, використання його акваторії регламентується двосторонніми договорами: від 1993 році - угодою про так зване квотування вилову риби, і від 2003 року - договором між Україною і РФ про співпрацю і використання Азовського моря і Керченської протоки.

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