ТОП 4 кращих YouTube каналів про будівельний інструмент і обладнання

Ютуб вже давно є корисною бібліотекою, в якій можна знайти багато корисної інформації. Для професійних і домашніх майстрів на цьому майданчику є сила-силенна оглядів на ручний інструмент і будівельне обладнання. У цьому ТОПі представлені 4 канали з простою і цікавою подачею інформації.

Канал STORGOM

Фото: YouTube канал “STORGOM.UA”

Подача матеріалу на цьому каналі спрямована в першу чергу на українську аудиторію. Саме тому в оглядах можна зустріти такі знайомі бренди, як, наприклад, Дніпро-М. За якістю зйомки і опрацюванням матеріалу канал об'єктивно знаходиться на щабель вище, в порівнянні із західними оглядачами. Найголовніше, що контент створюється з урахуванням запиту саме українських глядачів. Експерти магазину https://storgom.ua/ часто перевіряють роботу бюджетних інструментів і пристосувань, які може собі дозволити кожен домашній майстер. Але корисну інформацію можуть отримати і профі.

Чимало випусків стосуються роботи аграріїв. Ведучі неодноразово розповідали і показували, як правильно вибрати обладнання для мотоблоків, які вибрати генератори для господарства чи професійної роботи, на що звертати увагу при виборі висоторізів тощо.

Можна виділити головні переваги YouTube канала STORGOM.UA в один список:

Інформативність;

Легка подача матеріалу;

Перевірка всіх інструментів в дії;

Огляд вітчизняних брендів;

Об'єктивне висвітлення переваг і недоліків;

Якість монтажу і картинки на екрані;

Можливість вийти на прямий контакт з авторами.

Контент охоплює практично всі корисні пристосування для майстрів. Відео на каналі виходять досить часто. При глибинному вивченні питання ролики можуть тривати більше 20 хвилин, що дозволяє отримати максимум корисної інформації. Час від часу на каналі STORGOM.UA проводяться розіграші інструменту серед глядачів.

Канал Pro Tool Reviews

Фото: YouTube канал “Pro Tool Reviews”

В першу чергу не можна не згадати про канал Pro Tool Reviews. Хлопці з США роблять огляди на практично все - від шліфувальних верстатів для гіпсокартону до свердел і акумуляторів. Автори запевняють, що їхнє завдання - не просто показати інструмент, а продемонструвати його реальні можливості, уникаючи маркетингових прийомів. На цьому каналі відео виходять регулярно. Це є як перевагою, так і недоліком. Багато тестів швидко губляться серед інших відео. Але в цілому якість зйомки і реальна перевірка інструменту не можуть не радувати.

Монтаж і операторська робота приємна, звук також на висоті. Деякі відео вдало «вистрілили» і встигли набрати кілька мільйонів переглядів.

Канал Belts And Boxes

Фото: YouTube канал “Belts And Boxes”

У цьому блозі спеціалізуються на огляді силового інструменту (електричних і бензинових моделях). Ведучий також викладає невеликі навчальні ролики, в яких розповідає як краще працювати в тій чи іншій ситуації. На каналі є і якісні огляди робочої екіпіровки. Для цього автори виділили окрему рубрику, яка виходить раз на кілька тижнів.

Одним з головних переваг для глядача є регулярна роздача мультитулів, шуруповертів і т.д. Звичайно ж, для російськомовної аудиторії такі подарунки забрати майже нереально.

Подача інформації на каналі професійна і лаконічна.

Канал Shop Tool Reviews

Фото: YouTube канал “Shop Tool Reviews”

Цей канал більше схожий на домашній влог майстра-самоучки. По суті, це так і є. Але інформація, що надається, корисна для тих, хто хоче дізнатися більше про інструмент. Ведучі не тільки детально розповідають про характеристики робочого інструмента, а й перевіряють його на практиці.

Огляди охоплюють різну тематику - ножі, набори викруток, шліфувальні машини, шуруповерти тощо. У порівнянні з попередніми каналами зйомка менш професійна. Головний плюс каналу - інформативність і перевірка всіх важливих моментів в роботі інструменту.