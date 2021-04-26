Винуватцю ДТП загрожує до восьми років тюрми.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ввечері в неділю, 25 квітня, на проспекті Гагаріна у Києві перевернувся автомобіль Nissan.

Як повідомляє поліція, близько 22:00 водій Nissan не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав за межі дороги, збив стовп зі знаками та перекинувся.

В автомобілі було троє людей. Одна пасажирка - жінка віком близько 40 років - загинула на місці, інша 23-річна жінка потрапила в лікарню в важкому стані.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Водій з місця пригоди втік, наразі його розшукують правоохоронці.

Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Києві вирішили реконструювати площу Перемоги у Шевченківському районі через високу аварійність.