Поліцейські Києва перевірили 793 об’єкти господарської діяльності щодо дотримання карантинних вимог.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Впродовж доби правоохоронці виявили 34 факти порушення карантинних вимог. Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади як “Авалон”, “Росток”, “Редкая птица”, ресторан «Голосіївський двір», які працювали попри заборону та приймали гостей.

Поліцейські припинили роботу закладів, зафіксували факти порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали на керівників та відвідувачів.

За не виконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів - 81 постанову.

Всього за добу було складено 209 постанов, розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці наголошують, що їхнє головне завдання – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання карантинних обмежень. У разі, якщо вони відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності.

Нагадаємо, що карантинні обмеження "червоного" рівня в Києві ввели 20 березня. У “червоній” зоні заборонено прийом відвідувачів у закладах громадського харчування, ТРЦ, розважальних закладах, закладах торгівлі та побутового обслуговування.