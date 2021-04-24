На Львівщині виявили найбільшу контрабанду бурштину з початку року

На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону виявили майже 66 кілограмів бурштину.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники зупинили мікроавтобус “Фольксваген” під керуванням 40-річного громадянина України.

Фото: zahidnuy.kordon

Фото: zahidnuy.kordon

Транспортний засіб прямував до сусідньої країни через пункт пропуску “Шегині”.

“За інформацією оперативних співробітників Львівського прикордонного загону було ініційовано поглиблений огляд авто, в ході якого прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору, попередньо бурштин, вагою майже 6️6 кілограмів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: zahidnuy.kordon

Фото: zahidnuy.kordon

Бурштин виявили у порожнинах порогів авто. “Це найбільша партія цього року на ділянці Львівського прикордонного загону”, – зазначили прикордонники.

Додамо, вчора у цьому пункті пропуску також було виявлено майже 9 кілограмів попередньо бурштину.

Нагадаємо, у березні на Рівненщині у селі Полиці поліцейські зупинили автомобіль з 43 кілограми бурштину.