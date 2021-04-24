Латвія, Литва і Естонія висилають російських дипломатів у знак солідарності з Чехією
Латвія, Литва і Естонія висилають російських дипломатів у знак солідарності з Чехією
Путин, Киплинг и виртуальная реальность. О чём стоит задуматься Зеленскому
Путин, Киплинг и виртуальная реальность. О чём стоит задуматься Зеленскому
СБУ прийшла з обшуком в бізнес-центр Коломойського, - ЗМІ
СБУ прийшла з обшуком в бізнес-центр Коломойського, - ЗМІ
Беленюк сенсаційно зазнав краху на Чемпіонаті Європи з боротьби
Беленюк сенсаційно зазнав краху на Чемпіонаті Європи з боротьби
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Тищенка не виключатимуть з фракції "Слуга народу"
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Аудит "коронавірусного фонду" виявив порушень на 407 млн ​​грн
Помер експрезидент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич
Помер експрезидент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич
У Путіна запропонували провести нормандську зустріч на Донбасі
У Путіна запропонували провести нормандську зустріч на Донбасі
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині виявили найбільшу контрабанду бурштину з початку року

Прикордонники знайшли у мікроавтобусі 66 кг "сонячного каміння".

На кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону виявили майже 66 кілограмів бурштину.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники зупинили мікроавтобус “Фольксваген” під керуванням 40-річного громадянина України.

Фото: zahidnuy.kordon

Фото: zahidnuy.kordon

Транспортний засіб прямував до сусідньої країни через пункт пропуску “Шегині”.

“За інформацією оперативних співробітників Львівського прикордонного загону було ініційовано поглиблений огляд авто, в ході якого прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору, попередньо бурштин, вагою майже 6️6 кілограмів”, – йдеться у повідомленні.

Фото: zahidnuy.kordon

Фото: zahidnuy.kordon

Бурштин виявили у порожнинах порогів авто. “Це найбільша партія цього року на ділянці Львівського прикордонного загону”, – зазначили прикордонники.

Додамо, вчора у цьому пункті пропуску також було виявлено майже 9 кілограмів попередньо бурштину.

Нагадаємо, у березні на Рівненщині у селі Полиці поліцейські зупинили автомобіль з 43 кілограми бурштину.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також