Підозрюваний у шахрайстві громадянин Туреччини перебував у міжнародному розшуку.

Фото: ДПСУ

У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків», прикордонники виявили громадянина Туреччини, 1974 року народження, який перебував в міжнародному розшуку.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

"Під час здійснення заходів прикордонного контролю авіарейсу сполученням «Стамбул-Харків», стосовно громадянина Туреччини відбулося спрацювання бази даних Міжнародної організації кримінальної поліції", - сказано в повідомленні.

Прикордонники встановили, що з вересня 2020 року чоловіка розшукують правоохоронні органи Німеччини, за скоєння злочину, відповідальність за який передбачена ст. 263 Кримінального кодексу Німеччини "Шахрайство".

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

Громадянина Туреччини затримали та встановленим порядком передали представникам Національної поліції.