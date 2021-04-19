Військові готові дати гідну відсіч "російському скаженому псові", - Аваков

"Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони".

Сьогодні, 19 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінспектував позиції підрозділів системи МВС на виконання завдання Генерального штабу та Верховного головнокомандуючого.

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці та російські збройні сили, але водночас – ми повністю готові захищати наші рубежі. Основне завдання нашої перевірки – визначити всі необхідні заходи для додаткової оборони. Інспекція проходить по всій лінії фронту – у Донецькій та Луганській області. З 2015 року – це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А зважаючи на ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сміливо сказати, що це найбільша загроза", - сказав Аваков.

Він зазначив, що Україна сподівається на дипломатичне урегулювання ескалації. Однак, Об’єднані сили готові дати гідну відсіч загарбнику.

"Ми переживаємо не простий період ескалації. Але ми вже не перший рік знаходимось під тиском російського скаженого пса, який стоїть біля наших кордонів. Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, окрім як захищатися, не залежно від того, як поводитимуться іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне урегулювання, але повністю готові до оборони", - додав голова МВС.

Водночас Аваков підкреслив, що окрім військових нарад сьогодні також пройдуть навчання поліцейських по забезпеченню контрдиверсійних дій, а також навчання спільних сил ДСНС та ДПСУ в акваторії Азовського моря по забезпеченню розмінування та всіх додаткових операцій.

Фото: mvs.gov.ua

Командуючий ООС генерал Володимир Кравченко зазначив, що всі підрозділи Об’єднаних сил готові до будь-яких дій з боку противника.

Своєю чергою, командир полку НГУ "Азов" Денис Прокопенко наголосив, що полк "Азов" знаходиться у підвищеній бойовій готовності.

"Особовий склад налаштований рішуче і в будь-який момент ми готові дати гідну відповідь збройній агресії з боку «Л/ДНР» та Росії. Наше завдання – не допустити того, що відбулося в 2014 році. Ми будемо боротися за звільнення окупованих територій, в тому числі і Криму", - сказав Прокопенко.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що в разі розгортання російської агресії консолідовані сили державників та цивільних патріотів-ветеранів — регулярні сили ЗСУ, МВС та резервісти повинні об'єднатися і встати на захист своєї країни.