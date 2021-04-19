Причини, з яких варто придбати металопластикові вікна з аргоном

Склопакети в металопластикових вікнах зазвичай заповнені висушеним повітрям, так як це найдешевший варіант з усіх можливих. Для більшої енергоефективності склопакети у віконних ПВХ-конструкціях заповнюють інертними газами, так як подібні елементи з періодичної таблиці відрізняються меншою теплопровідністю. Якщо мова заходить про інертних газах в ПВХ-склопакетах, то це в більшості випадків аргон.

Чому аргон такий популярний?

Сьогодні для наповнення пластикових вікон можуть використовуватися кілька благородних газів: ксенон, криптон, аргон. У склопакетах зустрічаються перераховані вище гази як в чистому, так і в змішаному вигляді.

Найкращу теплоізоляцію забезпечують ксенон і криптон, але вони дуже дорогі у виробництві. Аргон значно дешевше двох своїх аналогів, але набагато ефективніше звичайного повітря справляється зі збереженням тепла в приміщенні. Тому, якщо говорити про інертних газах, найбільшим попитом користуються светопропускающие системи, наповнені саме цим газоподібним речовиною.

Переваги склопакетів з аргоном

В першу чергу, користувачі хочуть встановити собі нові вікна з аргоном через їх чудових ізолюючих властивостей. Подібні конструкції економлять тепло на 60% краще, ніж звичайні, виготовлені з пластику. Це не означає, що влітку до встановлених аргонових системами вам буде жарко, а навіть навпаки. У жарку пору вони зберігають в квартирі прохолоду і не дають проникнути всередину річному спеці.

Крім підвищеної теплоізоляції, такі конструкції забезпечують:

Відмінну шумоізоляцію. Через меншу щільність у порівнянні з повітрям аргон на 20% затримує поширення звукових хвиль. Захист від ультрафіолету. Після заміни вікон на варіант з аргоновим наповненням, ви помітите, що промені сонця набагато менше псують зовнішній вигляд шпалер, меблів, підлогових покриттів. Краще зображення. У деяких випадках металопластикові вікна, наповнені повітрям, спотворюють вигляд зовні. Це відбувається через ефект лінзи, на ступінь якого впливає температура газу. Аргонові аналоги ж забезпечують однакове зображення при різних температурах.

Якщо враховувати теплоізоляційні характеристики, то однокамерний склопакет, наприклад, вікно «Рехау» з аргоновой середовищем має ті ж властивості, що і його двокамерний аналог, наповнений повітрям. Це означає, що ви маєте можливість встановити більш легку світлопропускаючих конструкцію від заводу-виробника вікон. Склопакет буде надавати менше навантаження на стулки, тим самим забезпечуючи більшу міцність в цілому.

Безпека і екологічність продукції

Деякі люди думають, що такі віконні конструкції шкідливі для здоров'я, так як газ з них поступово проникає в приміщення. Насправді він дійсно проникає всередину кімнат в мінімальних кількостях, навіть при двоступеневої герметизації. Однак інертні гази не горять, не вибухають, не радіоактивні, і взагалі не вступають ні в які хімічні реакції. Тому подібні речовини ніяк не впливають на самопочуття людини.

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