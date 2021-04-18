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Куратори ОРДЛО розгорнули масштабну кампанію щодо дискредитації української армії

Традиційними пропагандистськими кліше є обстріли релігійних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, вбивство дітей.

Куратори ОРДЛО розгорнули масштабну кампанію щодо дискредитації української армії
Фото: facebook.com/pressjfo.news

У березні – квітні куратори ОРДЛО розгорнули чергову інформаційну кампанію щодо дискредитації Збройних Сил України.

Про це повідомила Українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

“Метою кампанії є створення та поширення фейків про обстріли Збройними Силами України населених пунктів на тимчасово окупованій території. Зазначені інформаційні вкиди спрямовані на переконання місцевого населення у намірах української сторони найближчим часом розпочати воєнну операцію з деокупації тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей”, – йдеться у повідомленні.

Посиленням загальної картини підготовки до оборони слугують кадри, на яких укріплюють міські споруди мішками з піском в Донецьку та інших тимчасово окупованих містах.

“З цією метою протягом 12-17 квітня окупантами сплановано та проведено низку вогневих провокацій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння (мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових гармат МТ-12 “Рапіра”) у напрямку населених пунктів Опитне, Піски, Мар’їнка, Новомихайлівка з Донецька”, – зазначила українська сторона.

14 квітня, у так званих ЗМІ на тимчасово окупованих територіях, поширювали черговий фейк про обстріл одного з районів цього міста, внаслідок чого, начебто, загинув мирний мешканець. “Загибель мирних жителів в останній час є невід’ємним елементом пропагандистської компанії окупантів, яка продовжує курс на “демонізацію” Збройних Сил України. Традиційними пропагандистськими кліше також є обстріли релігійних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, вбивство дітей”, – додала вона.

У наступні дні найманці продовжили провокації, в ході яких широко застосовували заборонене озброєння, не дивлячись на попередження з боку СММ ОБСЄ щодо дотримання режиму припинення вогню. 17 квітня, не зважаючи на роботу Місії на північно-західній околиці Донецька, окупанти, починаючи з 14:00 здійснили три обстріли позицій Збройних Сил України, у результаті чого отримав поранення військовослужбовець однієї з військових частин.

“Українська сторона СЦКК прогнозує, що на фоні зростання кількості обстрілів зі сторони збройних формувань РФ із забороненого озброєння – зросте кількість інформаційних вкидів із звинуваченнями в обстрілах з боку ЗС України”, – підкреслили у СЦКК.

В березні 2021 року Росія почала стягувати до кордонів України війська (за оцінками Офісу президента - до 80 тисяч чоловік). Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області, яка не межує з окупованими районами Луганської чи Донецької областей. За даними розвідки Міноборони, Росія може реалізувати три варіанти дій проти України.

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