Окупанти поранили українського військового в зоні бойових дій на Донеччині

Його стан оцінюється як середнього ступеня важкості.

Російсько-окупаційні війська з початку 17 квітня і станом на 17 годину здійснили п'ять обстрілів в зоні бойових дій на сході Україні.

Зокрема, у передмісті населених пунктів Луганське, Майорськ та Водяне Донецької області ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомив штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості", - повідомили в штабі.

Також обстріл відбувся неподалік селища Новомихайлівка. Противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із протитанкової гармати МТ-12.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - додали в штабі.

Нагадаємо, що протягом п’ятниці, 16 квітня, у районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат з українського боку не було.