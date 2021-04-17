Стефанішина доручила провести конкурс на посаду гендиректора офісу євроінтеграції

Ця посада є вакантною з 2019 року.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина доручила оголосити та провести конкурс на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться на Євроінтеграційному порталі.

“Своєчасна та результативна інтеграція України з ЄС і НАТО потребує злагодженої роботи фахівців за різними напрямками. Критично важлива частина цієї роботи покладена на Урядовий офіс – від експертизи усіх проєктів нормативно-правових актів на відповідність праву ЄС до координації процесу адаптації законодавства. Близько двох років Урядовий офіс надзвичайно потребує доукомплектації штату, і, особливо, обрання сильного менеджера на посаду генерального директора”, – йдеться у повідомленні.

За відсутності аналогічних за функціями державних структур чи міністерства, інституційно спроможний Урядовий офіс є чи не найважливішою опорою для роботи всієї урядової команди, зазначила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції України здійснює організаційне, експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

З 2019 року посада генерального директора Урядового офісу залишається вакантною, як і значна частина посад державних експертів.

Зазначимо, 6 березня набув чинності закон, який відновлює конкурси на зайняття посад державної служби.