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Кабмін оголосив конкурси на керівників Податкової, Аудиторської служби та НСЗУ

Конкурси на державну службу майже рік не проводились.

Кабмін оголосив конкурси на керівників Податкової, Аудиторської служби та НСЗУ
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів оголосив з 18 березня ряд конкурсів на зайняття топпосад в центральних органах виконавчої влади.

Відповідні розпорядження було прийнято на засіданні уряду 17 березня.

Конкурси оголошено на зайняття посад:

  • голови Державної податкової служби (№203-р)
  • державного секретаря Міністерства інфраструктури (№204-р)
  • голови Державної інспекції архітектури та містобудування (№205-р)
  • голови Державної аудиторської служби (№206-р)
  • голови Національної служби здоров’я (№207-р).

Зараз Податкову очолює Олексій Любченко, Аудиторську службу - Геннадій Пліс, НСЗУ - Андрій Віленський у статусі т.в.о., держсекретарем Мінінфраструктури є Володимир Бучко, а Державна інспекція архітектури та містобудування тільки створюється.

Нагадаємо, що конкурси на державну службу були припинені у зв'язку з епідемією коронавірусу ще в квітні 2020 року.

У лютому 2021 року Верховна Рада проголосувала за їх відновлення.

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