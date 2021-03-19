Кабмін оголосив конкурси на керівників Податкової, Аудиторської служби та НСЗУ

Кабінет міністрів оголосив з 18 березня ряд конкурсів на зайняття топпосад в центральних органах виконавчої влади.
Відповідні розпорядження було прийнято на засіданні уряду 17 березня.
Конкурси оголошено на зайняття посад:
- голови Державної податкової служби (№203-р)
- державного секретаря Міністерства інфраструктури (№204-р)
- голови Державної інспекції архітектури та містобудування (№205-р)
- голови Державної аудиторської служби (№206-р)
- голови Національної служби здоров’я (№207-р).
Зараз Податкову очолює Олексій Любченко, Аудиторську службу - Геннадій Пліс, НСЗУ - Андрій Віленський у статусі т.в.о., держсекретарем Мінінфраструктури є Володимир Бучко, а Державна інспекція архітектури та містобудування тільки створюється.
Нагадаємо, що конкурси на державну службу були припинені у зв'язку з епідемією коронавірусу ще в квітні 2020 року.
У лютому 2021 року Верховна Рада проголосувала за їх відновлення.