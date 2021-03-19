НАБУ перевіряє Льовочкіних на причетність до скупки земель на Закарпатті, - "Схеми"

Національне антикорупційне бюро перевіряє на причетність до кримінальних правопорушень народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя" Юлію та Сергія Льовочкіних у рамках розслідування провадження щодо розкрадання коштів Держінвестпроєкту, призначених на реалізацію проєкту "Олімпійська надія»" Віктора Януковича.

Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповідь на запит журналістів "Схем", які раніше оприлюднили розслідування про ймовірну причетність цих політиків до скупки землі на Закарпатті під Олімпіаду за виведені з бюджету гроші.

Журналісти проєкту «Схеми» проаналізували листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних.

Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією НАБУ, виводили кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проєкту «Олімпійська надія», коли Держінвестпроектом керував Владислав Каськів.

Опубліковане журналістами листування вказує на те, що Юлія Льовочкіна погоджувала трансфер коштів з компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм, які витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті - якраз у тій місцині, на якій планувалася реалізація проєкту «Олімпійська надія». Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроєкту. Це розслідування триває.

Проєкт «Олімпійська надія» так і не був реалізований, зокрема через те, що призначені на нього гроші, були виведені в офшори - що є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроєкт і був відповідальним за реалізацію «Олімпійської надії».

"Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Андрій Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту у Боржаві. Саме на цього австрійця була оформлена компанія Teleferic, включно з періодом, коли рахунками компанії, як свідчить листування, управляли з офісу Юлії Льовочкіної, йшлося у розслідуванні програми «Схеми» у співпраці зі словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка", - зазначають розслідувачі.