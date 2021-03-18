Баум: В Україні продовжують працювати 500-1000 нелегальних "точок" грального бізнесу

В Україні продовжують працювати 500-1000 нелегальних "точок" грального бізнесу.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив радник заступника голови ОП Кирила Тимошенка Борис Баум.

Раніше по всій країні кількість таких "точок" було 10-20 тисяч. Сьогодні ж триває робота із закриття нелегальних казино та ігрових залів.

"Знаєте, я не відмовляюся від своєї ролі локомотива і ініціатора, двигуна всієї цієї реформи (Ред.: по запуску грального ринку). Я цим дуже сильно насправді пишаюся! Зрозуміло, що без волі Президента, Прем'єр-міністра і Кабінету міністрів, Верховної Ради і так далі, це зробити було б неможливо. Але без двигуна і ідеолога прозорої системи зробити це було б дуже важко. Тому я собою пишаюся, цього ніхто не міг зробити 10 років, але ми це зробили. І те, що це буде правильно працювати і почне працювати, я в цьому не сумніваюся. Один факт того, що ми прибрали всі з вулиць - вже реформа. Завдяки волі Президента", - розповів він.

Баум визнав, що нелегальні казино та зали гральних автоматів були закриті завдяки оперативній роботі глави МВС Арсена Авакова та голови СБУ Івана Баканова.

"Покажіть мені сьогодні хоч один клуб? Раніше було 10-20 тис. таких «точок» по всій країні. Зараз же, можливо, є 500, максимум 1000, про які ніхто не знає. Вони заховані в підвалах, туди приходять по дзвінку. Це не системний бізнес. З ним продовжують боротися. І туди приходять люди, м'яко кажучи, які шукають пригод. Скільки людей ходить в стриптиз-клуб по п'янці? Ну, так вони ж, напевно, ходять пограти. Але це не системна історія. Я гарантую, що в той момент, коли відкриється перший офіційний гральний зал, тоді в радіусі кілометра жодного нелегального залу не буде. Просто люди не будуть туди приходити, не буде сенсу. Плюс, сам бізнес захищатимуть. Слухайте, і горілку нелегально продають. Що тепер? Це ж не означає, що люди не ходять в магазини", - вважає він.

Нагадаємо, раніше в коментарі LB.ua голова ГО "Підтримка легалізації грального бізнесу в Україні" Олена Мочалова заявила, що на цей час нелегальний гральний бізнес продовжує працювати. "Сьогодні розцінки зросли від 25 тис. гривень на районному рівні за "точку" - до 150 тис. грн на місяць зі старою технікою", - заявила вона.