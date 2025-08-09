У "Дії" обрали антикорупційну експертну групу для агенції PlayCity

Міністерство цифрової трансформації підбило підсумки опитування у "Дії" щодо громадських активістів, які сформують антикорупційну експертну групу при державній агенції з регулювання сфери азартних ігор PlayCity.
У відомстві підкреслили, що це був перший випадок формування органу спостереження за допомогою застосунку. Участь у голосуванні взяли понад 57 тисяч українців, із 21 кандидата обрали 9 експертів.
До складу групи увійдуть:
- Анастасія Шевченко — «Антикорупційна сокира» (13,45%)
- Михайло Аксьонов — «Антикорупційна сокира» (11,63%)
- Ганна Башняк — «Офіс ефективного регулювання» (10,44%)
- Світлана Сліпченко — «Д7 ФАУНДЕЙШН» (9,88%)
- Олексій Дорогань — «Офіс ефективного регулювання» (9,28%)
- Олександр Нойнець — «Антикорупційна сокира» (8,18%)
- Дмитро Шатровський — «Центр суспільного контролю» (7,53%)
- Тарас Котов — «Центр суспільного контролю» (7,01%)
- Василь Чижмарь — «Центр суспільного контролю» (6,55%)
Перелічена антикорупційна група не входитиме до складу PlayCity, але контролюватиме прозорість ухвалення рішень та представлятиме суспільні інтереси під час реформування сфери грального бізнесу.
Головне завдання PlayCity, яке декларує держава, - виведення грального бізнесу з тіні. Щороку бюджет недоотримує 10 мільярд гривень через нелегальну діяльність казино та лотерей.