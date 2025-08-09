​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоЖиття

У "Дії" обрали антикорупційну експертну групу для агенції PlayCity

Це перші подібні "вибори" наглядачів з громадянського суспільства.

У "Дії" обрали антикорупційну експертну групу для агенції PlayCity
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації підбило підсумки опитування у "Дії" щодо громадських активістів, які сформують антикорупційну експертну групу при державній агенції з регулювання сфери азартних ігор PlayCity.

У відомстві підкреслили, що це був перший випадок формування органу спостереження за допомогою застосунку. Участь у голосуванні взяли понад 57 тисяч українців, із 21 кандидата обрали 9 експертів.

До складу групи увійдуть:

  • Анастасія Шевченко — «Антикорупційна сокира» (13,45%)
  • Михайло Аксьонов — «Антикорупційна сокира» (11,63%)
  • Ганна Башняк — «Офіс ефективного регулювання» (10,44%)
  • Світлана Сліпченко — «Д7 ФАУНДЕЙШН» (9,88%)
  • Олексій Дорогань — «Офіс ефективного регулювання» (9,28%)
  • Олександр Нойнець — «Антикорупційна сокира» (8,18%)
  • Дмитро Шатровський — «Центр суспільного контролю» (7,53%)
  • Тарас Котов — «Центр суспільного контролю» (7,01%)
  • Василь Чижмарь — «Центр суспільного контролю» (6,55%)

Перелічена антикорупційна група не входитиме до складу PlayCity, але контролюватиме прозорість ухвалення рішень та представлятиме суспільні інтереси під час реформування сфери грального бізнесу.

Головне завдання PlayCity, яке декларує держава, - виведення грального бізнесу з тіні. Щороку бюджет недоотримує 10 мільярд гривень через нелегальну діяльність казино та лотерей.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies