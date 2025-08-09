Із Херсона у суботу евакуювали 125 людей

9 серпня із мікрорайону Корабел Херсона вдалося евакуювати 125 осіб.
Про це повідомив голова МВА Ярослав Шанько.
За його словами, з цієї кількості – 9 маломобільних громадян.
«Усім евакуйованим надається допомога з комфортним розселенням, а також повний супровід в оформленні статусу ВПО та інших виплат. За бажанням, організовується безкоштовний виїзд до інших регіонів України», - запевнив очільник адміністрації.
Загалом за 9 днів з Острова вивезли 1536 людей (56 дітей та 150 маломобільних осіб).
- Окупанти атакують міст у Херсоні, який з’єднує центральну частину з мікрорайоном "Острів". Ворог скидає на об’єкт авіабомби.