Із Херсона у суботу евакуювали 125 людей

9 серпня із мікрорайону Корабел Херсона вдалося евакуювати 125 осіб.

Про це повідомив голова МВА Ярослав Шанько.

За його словами, з цієї кількості – 9 маломобільних громадян.

«Усім евакуйованим надається допомога з комфортним розселенням, а також повний супровід в оформленні статусу ВПО та інших виплат. За бажанням, організовується безкоштовний виїзд до інших регіонів України», - запевнив очільник адміністрації.

Загалом за 9 днів з Острова вивезли 1536 людей (56 дітей та 150 маломобільних осіб).