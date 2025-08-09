«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Війна

Із Херсона у суботу евакуювали 125 людей

Загалом за 9 днів з Острова було евакуйовано 1536 осіб.

Із Херсона у суботу евакуювали 125 людей
евакуація на Херсонщині, фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

9 серпня із мікрорайону Корабел Херсона вдалося евакуювати 125 осіб.

Про це повідомив голова МВА Ярослав Шанько.

За його словами, з цієї кількості – 9 маломобільних громадян. 

«Усім евакуйованим надається допомога з комфортним розселенням, а також повний супровід в оформленні статусу ВПО та інших виплат. За бажанням, організовується безкоштовний виїзд до інших регіонів України», - запевнив очільник адміністрації.

Загалом за 9 днів з Острова вивезли 1536 людей (56 дітей та 150 маломобільних осіб).

  • Окупанти атакують міст у Херсоні, який з’єднує центральну частину з мікрорайоном "Острів". Ворог скидає на об’єкт авіабомби.
﻿
