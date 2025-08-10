ЦПД: Кремль готує новий етап інформаційної кампанії для дискредитації обміну полоненими

Росія готує новий етап інформаційної кампанії для дискредитації вищого політичного керівництва України і теми обміну полоненими.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як стало відомо Центру та Силам оборони України, відповідальні за інформаційну операцію РФ готують фото та інтерв'ю пропагандистських медіа із полоненими захисниками "Азовсталі", яких Росія розглядає для обміну, зроблені під тиском та з порушенням норм Женевської конвенції.

"Використання полонених для пропаганди і маніпуляцій порушує основні принципи 13 та 14 статей Женевської конвенції щодо поводження з полоненими, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених та їхнього захисту від будь-яких форм насильства чи використання для політичних цілей і пропаганди", – наголошують у Центрі.

У рамках цієї кампанії Росія вже використовувала фейки з полоненими, зокрема фальшиві звернення нібито від імені українських військовополонених, яких буцімто виключили зі списку на обмін за ініціативою української сторони.

"Ця кампанія є частиною більшої стратегії росії, спрямованої на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зриву процесу обміну у форматі "всіх на всіх", на якому Україна неодноразово наголошувала. Але кремль блокує цей процес, використовуючи тему полонених для політичного й інформаційного тиску", – наголошують у ЦПД.