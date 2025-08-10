Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Війна

ЦПД: Кремль готує новий етап інформаційної кампанії для дискредитації обміну полоненими

Росіяни готують фото та інтерв'ю пропагандистських медіа із полоненими захисниками "Азовсталі", яких Росія розглядає для обміну.

ЦПД: Кремль готує новий етап інформаційної кампанії для дискредитації обміну полоненими
Фото: ЦПД

Росія готує новий етап інформаційної кампанії для дискредитації вищого політичного керівництва України і теми обміну полоненими.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як стало відомо Центру та Силам оборони України, відповідальні за інформаційну операцію РФ готують фото та інтерв'ю пропагандистських медіа із полоненими захисниками "Азовсталі", яких Росія розглядає для обміну, зроблені під тиском та з порушенням норм Женевської конвенції.  

"Використання полонених для пропаганди і маніпуляцій порушує основні принципи 13 та 14 статей Женевської конвенції щодо поводження з полоненими, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених та їхнього захисту від будь-яких форм насильства чи використання для політичних цілей і пропаганди", – наголошують у Центрі. 

У рамках цієї кампанії Росія вже використовувала фейки з полоненими, зокрема фальшиві звернення нібито від імені українських військовополонених, яких буцімто виключили зі списку на обмін за ініціативою української сторони.

"Ця кампанія є частиною більшої стратегії росії, спрямованої на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні та зриву процесу обміну у форматі "всіх на всіх", на якому Україна неодноразово наголошувала. Але кремль блокує цей процес, використовуючи тему полонених для політичного й інформаційного тиску", – наголошують у ЦПД.

  • РФ намагається уникнути обміну за домовленим форматом і дискредитувати сам процес, поширюючи неправдиві твердження про нібито відмову України забирати своїх громадян з пункту пропуску "Верхній Ларс".
