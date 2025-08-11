Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала агентку ФСБ, яка шпигувала за аеродромами ЗСУ на заході України

Співробітники СБУ затримали інформаторку "на гарячому", коли вона намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

СБУ затримала агентку ФСБ, яка шпигувала за аеродромами ЗСУ на заході України
Фото: СБУ

Російська інформаторка шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ на заході України. Зловмисниця мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, для коригування вогню ворог задіяв свою інформаторку  — 38-річну місцеву безробітну, яку вони завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

За інструкцією ворога їхня поплічниця об’їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ.

У разі їх виявлення, зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів.

У такий спосіб загарбники сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення вертольотів українських військ.

Співробітники Служби безпеки викрили інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності й затримали після документування злочинів. Затримання фігурантки відбулося "на гарячому", коли вона намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

Військова контррозвідка СБУ завчасно знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у зловмисниці вилучено смартфон із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies