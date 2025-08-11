СБУ затримала агентку ФСБ, яка шпигувала за аеродромами ЗСУ на заході України

Співробітники СБУ затримали інформаторку "на гарячому", коли вона намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

Російська інформаторка шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ на заході України. Зловмисниця мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, для коригування вогню ворог задіяв свою інформаторку — 38-річну місцеву безробітну, яку вони завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

За інструкцією ворога їхня поплічниця об’їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ.

У разі їх виявлення, зловмисниця встановлювала поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів.

У такий спосіб загарбники сподівались відстежувати наявність та напрямки переміщення вертольотів українських військ.

Співробітники Служби безпеки викрили інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності й затримали після документування злочинів. Затримання фігурантки відбулося "на гарячому", коли вона намагалась встановити нову "відеопастку" біля потенційної цілі.

Військова контррозвідка СБУ завчасно знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у зловмисниці вилучено смартфон із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.