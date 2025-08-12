«Азов» долучився до оборони на Покровському напрямку

Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Декілька днів тому 1-й корпус Нацгвардії «Азов» зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Про це йдеться в заяві корпусу.

“Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, в районі Добропілля триває активне просування російських військ.