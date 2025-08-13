Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Рятувальники далі чергують після пожежі в Андріївському лісовому урочищі

Станом на ранок відкритого горіння не спостерігається. Є окремі осередки тління.

Рятувальники далі чергують після пожежі в Андріївському лісовому урочищі

У Миколаївській області рятувальники продовжують чергувати після пожежі в Андріївському лісовому урочищі. Про це повідомили у ДСНС.

Станом на ранок 13 серпня відкритого горіння не спостерігається. Є окремі осередки тління. Однак через різкі пориви вітру може відбутися повторне займання. 

На місці продовжують чергувати підрозділи рятувальників, проводять моніторинг ситуації з повітря та об’їзд території.

За уточненою інформацією загальна площа пожежі склала 93 га, з яких ‒ 48 га на території лісництва, ще 45 га ‒ поблизу на відкритій території. 
