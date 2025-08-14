«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
У Сумській області росіяни поранили сімох людей. Серед постраждалих – дитина
У Сумській області росіяни поранили сімох людей. Серед постраждалих – дитина

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Наслідки атаки на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

У Сумській області унаслідок російської агресії поранені семеро людей. Серед них – дитина 2018 року народження. 

Як повідомили у ОВА, у Юнаківській громаді внаслідок FPV дроном по цивільному автомобілю поранення отримали чотири мирні жителі: чоловік 1955 р.н та три жінки: 1954, 1943 та 1963 років народження.

У Середино-Будській громаді через удар FPV дроном поранений чоловік 1981 року народження. Внаслідок ракетного удару поранення отримали чоловік 1998 року народження та дівчинка 2018 року народження.

Протягом доби російські війська здійснили 85 обстрілів по 47 населених пунктах в 13 територіальних громадах області.Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському, Охтирському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ:

  • майже 30 ударів РСЗВ;
  • більше 20 ударів КАБів;
  • 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Через російські атаки пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, пошкоджено 6 приватних будинків, 2 автомобілі;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

За добу вдалося евакуювати 14 людей. Повітряна тривога в області тривала 12 годин 59 хвилин.

