​Генштаб: вчора Сили оборони уразили морський порт "Оля" у Астраханській області РФ

Уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану.

Вчора, 14 серпня, Сили оборони уразили морський порт "Оля" у Астраханській області РФ, який є логістичним пунктом постачання товарів військового призначення з Ірану. Уражене судно із комплектуючими до "Шахедів" та боєприпасами. 

Про це повідомив Генштаб. 

"В рамках зниження  можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту “Оля” (Астраханська область рф)", – йдеться у дописі. 

Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. 

За наявною інформацією, уражене судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі. 
﻿
