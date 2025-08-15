​Генштаб: вчора Сили оборони уразили морський порт "Оля" у Астраханській області РФ

Вчора, 14 серпня, Сили оборони уразили морський порт "Оля" у Астраханській області РФ, який є логістичним пунктом постачання товарів військового призначення з Ірану. Уражене судно із комплектуючими до "Шахедів" та боєприпасами.
Про це повідомив Генштаб.
"В рамках зниження можливостей противника завдавати повітряних ударів, 14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження морського порту “Оля” (Астраханська область рф)", – йдеться у дописі.
Цей об’єкт використовується російським агресором як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.
За наявною інформацією, уражене судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.
Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнний потенціал російських окупантів та змусити росію припинити збройну агресію проти України", – наголосили у Генштабі.