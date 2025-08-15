Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії

За даними поліції, чоловік поширював у соцмережах відповідні матеріали.

Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії
Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії
Фото: Поліція Харківщини

Слідчі поліції підозрюють у виправдовуванні російської агресії 64-річного мешканця Балаклійської громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, чоловік поширював у соціальних мережах матеріали, що виправдовують та схвалюють збройну агресію РФ проти України.

“Слідчі встановили, що чоловік відмічав та поширював на своїй особистій сторінці у месенджері публікації, в яких містилася інформація на підтримку, виправдовування та схвалення збройної агресії проти України, розпочатої Російською Федерацією у 2014 році”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies