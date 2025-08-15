Мешканця Харківщини підозрюють у виправдовуванні російської агресії

За даними поліції, чоловік поширював у соцмережах відповідні матеріали.

Слідчі поліції підозрюють у виправдовуванні російської агресії 64-річного мешканця Балаклійської громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, чоловік поширював у соціальних мережах матеріали, що виправдовують та схвалюють збройну агресію РФ проти України.

“Слідчі встановили, що чоловік відмічав та поширював на своїй особистій сторінці у месенджері публікації, в яких містилася інформація на підтримку, виправдовування та схвалення збройної агресії проти України, розпочатої Російською Федерацією у 2014 році”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників.