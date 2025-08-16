Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Київщині чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за потрапляння собаки в капкан

Тварині була надана ветеринарна допомога.

На Київщині чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за потрапляння собаки в капкан
ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Поліцейські Київщини притягнули до відповідальності чоловіка за жорстоке поводження з тваринами у Бучанському районі.

Під час моніторингу соціальних мереж, в одній з груп телеграм-каналу поліцейські виявили публікацію про жорстоке поводження з тваринами у селі Горенка. 

Правоохоронці встановили, що на одній з вулиць села місцеві жителі виявили собаку з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок потрапляння у капкан. Тварині була надана ветеринарна допомога.

Відомості про подію зареєстровано до Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Під час перевірки правоохоронці встановили особу чоловіка та склали адміністративні матеріали за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Зазначимо, що покарання за цією статтею передбачає накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це від 3 400 до 5 100 грн) з конфіскацією тварини, якщо вона перебуває у власності правопорушника.
Теми: , , ,
