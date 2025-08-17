Рішення про свої кордони має ухвалювати лише Україна, ‒ фон дер Ляєн

Україна не має погоджуватися на обмеження для ЗСУ чи отримання Києвом військової допомоги від інших країн на шляху до закінчення війни з Росією. Рішення про свої кордони має ухвалювати лише Україна.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.
“Україна повинна бути здатною відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути обмежень для Збройних сил України, співпраці з іншими країнами чи допомоги з боку інших країн”, ‒ заявила Ляєн.
Вона додала, що міцні гарантії безпеки мають захистити мир, а також життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.
“Жодних обмежень для Збройних сил України. Як я часто казала, Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого потенційні загарбники не зможуть перетравити”, ‒ cказала євроурядовиця.
Очільниця Єврокомісії також привітала готовність Президента США “зробити внесок у гарантії безпеки для України, тотожні до Статті 5” статуту НАТО.
“І Коаліція охочих, включно з Європейським Союзом, готова зробити свій внесок. Ми знаємо, що робота із захисту Європи є, перш за все, нашою відповідальністю, і ми наполегливо працюємо над прискоренням та масштабуванням, оскільки нарощуємо обороноздатність Європи”, ‒ зазначила Ляєн.
Вона пояснила, що за допомогою інструменту SAFE ЄС забезпечує відповідність оборонних потреб держав-членів та України, а також зміцнення промислової оборонної бази України, зокрема виробництво безпілотників.
“Це в наших спільних інтересах”, ‒ заявила фон дер Ляєн.
Водночас, додала очільниця Єврокомісії, Європа продовжує підтримувати шлях України до членства в Європейському Союзі. “Це саме по собі також є гарантією безпеки”, ‒ вважає президентка Єврокомісії.
Щодо територіальних питань, вона підтвердила позицію ЄС: “Міжнародні кордони не можуть бути змінені за допомогою сили. Це рішення, які має ухвалювати Україна і тільки Україна. І ці рішення не можуть бути ухвалені без участі України”.“Європа продовжуватиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми вже ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня. Ми знаємо, що санкції ефективні”, ‒ підкреслила Ляєн.
- На брифінгу фон дер Ляєн також заявила, що тристороння зустріч президентів України, США і Росії має відбутися якнайскоріше, аби припинити вбивства українців.