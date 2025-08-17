Рішення про свої кордони має ухвалювати лише Україна, ‒ фон дер Ляєн

"Україна не має погоджуватися на обмеження для ЗСУ чи отримання Києвом військової допомоги від інших на шляху до миру", заявила очільниця ЄК.

Україна не має погоджуватися на обмеження для ЗСУ чи отримання Києвом військової допомоги від інших країн на шляху до закінчення війни з Росією. Рішення про свої кордони має ухвалювати лише Україна.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

“Україна повинна бути здатною відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність. Не може бути обмежень для Збройних сил України, співпраці з іншими країнами чи допомоги з боку інших країн”, ‒ заявила Ляєн.

Вона додала, що міцні гарантії безпеки мають захистити мир, а також життєво важливі інтереси безпеки України та Європи.

“Жодних обмежень для Збройних сил України. Як я часто казала, Україна повинна стати сталевим дикобразом, якого потенційні загарбники не зможуть перетравити”, ‒ cказала євроурядовиця.

Очільниця Єврокомісії також привітала готовність Президента США “зробити внесок у гарантії безпеки для України, тотожні до Статті 5” статуту НАТО.

“І Коаліція охочих, включно з Європейським Союзом, готова зробити свій внесок. Ми знаємо, що робота із захисту Європи є, перш за все, нашою відповідальністю, і ми наполегливо працюємо над прискоренням та масштабуванням, оскільки нарощуємо обороноздатність Європи”, ‒ зазначила Ляєн.

Вона пояснила, що за допомогою інструменту SAFE ЄС забезпечує відповідність оборонних потреб держав-членів та України, а також зміцнення промислової оборонної бази України, зокрема виробництво безпілотників.

“Це в наших спільних інтересах”, ‒ заявила фон дер Ляєн.

Водночас, додала очільниця Єврокомісії, Європа продовжує підтримувати шлях України до членства в Європейському Союзі. “Це саме по собі також є гарантією безпеки”, ‒ вважає президентка Єврокомісії.

Щодо територіальних питань, вона підтвердила позицію ЄС: “Міжнародні кордони не можуть бути змінені за допомогою сили. Це рішення, які має ухвалювати Україна і тільки Україна. І ці рішення не можуть бути ухвалені без участі України”.“Європа продовжуватиме дипломатичний і, зокрема, економічний тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми вже ухвалили 18 пакетів і просуваємо підготовку до 19-го. Цей пакет буде опубліковано на початку вересня. Ми знаємо, що санкції ефективні”, ‒ підкреслила Ляєн.