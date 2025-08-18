На південному напрямку ворог створив спецпідрозділи для диверсійних дій по Нікополю

Російські війська сконцентрували на південному напрямку спеціалізовані підрозділи для проведення диверсійно-розвідувальних дій через колишнє Каховське водосховище по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За словами речника, ппротивник створи бойову групу "Енергодар", до складу якої увійшли представники ворожих спецпідрозділів.

"Ми не виключаємо, що вона (бойова група, - ред) створена для того, щоб здійснювати диверсійно-розвідувальні дії саме через колишнє Каховське водосховище по Нікополю і в тих територіальних громадах, які розташовані на тому березі: це Марганець та інші населені пункти", — сказав Волошин.