КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На південному напрямку ворог створив спецпідрозділи для диверсійних дій по Нікополю

Окупанти створили бойову групу "Енергодар".

На південному напрямку ворог створив спецпідрозділи для диверсійних дій по Нікополю
Фото: ukrinform.ua

Російські війська сконцентрували на південному напрямку спеціалізовані підрозділи для проведення диверсійно-розвідувальних дій через колишнє Каховське водосховище по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За словами речника, ппротивник створи бойову групу "Енергодар", до складу якої увійшли представники ворожих спецпідрозділів.

"Ми не виключаємо, що вона (бойова група, - ред) створена для того, щоб здійснювати диверсійно-розвідувальні дії саме через колишнє Каховське водосховище по Нікополю і в тих територіальних громадах, які розташовані на тому березі: це Марганець та інші населені пункти", — сказав Волошин.
