Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Сили оборони зупинили невдалу спробу прориву російських військ на Покровському і Новопавлівському напрямках

Покровський напрямок залишається найгарячішим у зоні бойових дій.

Сили оборони зупинили невдалу спробу прориву російських військ на Покровському і Новопавлівському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російські війська намагалися здійснити стрімкий прорив оборони ЗСУ у деяких населених пунктах на Покровському і Новопавлівському напрямках фронту. Однак без закріплення на позиціях окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Ситуація наступна: росіяни в деяких населених пунктах рвонули вперед, використовуючи там, в тому числі, фільтрацію, коли вони просто пройшли першу лінію українських позицій, пробігли крізь неї, не закріпляючись, і пішли собі далі", — зазначає Трегубов.

Речник додає, що така тактика не принесла ворогу результатів.

"Не знаю, чи можна називати це контратакою, чи не можна, з урахуванням того, що там росіян ще два тижні тому не було, а зараз вони прорвалися і там загинули", — додав Трегубов.

Речник підкреслив, що російські окупанти дуже активно намагалися наступати на деяких напрямках, однак переоцінили власні сили.

"Станом на зараз, на жаль, лінія зіткнення саме стратегічно ще не просувається під Донецьком, як хотілося б", — зазначив він.

Трегубов наголошує, що Покровський напрямок залишається найгарячішим у зоні бойових дій.

"Якщо брати Покровський напрямок, там боєзіткнень співставно з усіма іншими (напрямками - ред.) разом узятими — понад 60. На Новопавлівському — 20, на Лиманському, здається, теж 20, а на інших взагалі значно менше", — розповів речник.

  • Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень. Сили оборони на Покровському напрямку зупинили 67 штурмових і наступальних дій агресора.
