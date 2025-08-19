Сили оборони зупинили невдалу спробу прориву російських військ на Покровському і Новопавлівському напрямках

Російські війська намагалися здійснити стрімкий прорив оборони ЗСУ у деяких населених пунктах на Покровському і Новопавлівському напрямках фронту. Однак без закріплення на позиціях окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише Укрінформ.

"Ситуація наступна: росіяни в деяких населених пунктах рвонули вперед, використовуючи там, в тому числі, фільтрацію, коли вони просто пройшли першу лінію українських позицій, пробігли крізь неї, не закріпляючись, і пішли собі далі", — зазначає Трегубов.

Речник додає, що така тактика не принесла ворогу результатів.

"Не знаю, чи можна називати це контратакою, чи не можна, з урахуванням того, що там росіян ще два тижні тому не було, а зараз вони прорвалися і там загинули", — додав Трегубов.

Речник підкреслив, що російські окупанти дуже активно намагалися наступати на деяких напрямках, однак переоцінили власні сили.

"Станом на зараз, на жаль, лінія зіткнення саме стратегічно ще не просувається під Донецьком, як хотілося б", — зазначив він.

Трегубов наголошує, що Покровський напрямок залишається найгарячішим у зоні бойових дій.

"Якщо брати Покровський напрямок, там боєзіткнень співставно з усіма іншими (напрямками - ред.) разом узятими — понад 60. На Новопавлівському — 20, на Лиманському, здається, теж 20, а на інших взагалі значно менше", — розповів речник.