Правоохоронці заявили, що запобігли потраплянню на "чорний" ринок 8 мільйонів доз наркотиків

Поліцейські викрили ділків, які займалися виготовленням та збутом амфетаміну та мефедрону.

Правоохоронці заявили, що запобігли потраплянню на "чорний" ринок 8 мільйонів доз наркотиків
Один із затриманих ділків
Фото: Нацполіція

Поліцейські повідомили, що викрили ділків, які займалися виготовленням та збутом психотропних речовин – амфетаміну та мефедрону. Наркотики продавали на всій території держави. 

Як повідомили у Національній поліції, правоохоронці провели обшуки та вилучили заборонені речовини, які могли принести наркоділкам близько двох мільярдів гривень незаконного прибутку. 

Поліцейські задокументували наркосхему, організовану двома спільниками. Налагодини "виробництво" 31-річний та 32-річний мешканці Черкащини. 

Учасники наркогрупи мали чітко розподілені обов’язки. Один із них відповідав за замовлення прекурсорів, хімічних речовин та реактивів, необхідних для виготовлення психотропів. Для забезпечення анонімності такі речовини він замовляв у онлайн-магазині, а оплату здійснював виключно криптовалютою. Отриману продукцію зловмисник віз до нарколабораторій та передавав іншому співучаснику.

З’ясували, що його вже затримували за вчинення аналогічних наркозлочинів, і наразі він перебуває у розшуку регіонального ТЦК за ухилення від мобілізації.

Інший спільник забезпечував належне функціонування нарколабораторій та особисто виконував функції "хіміка-лаборанта". Він відповідав за виготовлення наркопродукції, синтезуючи отримані прекурсори в психотропні речовини. Крім того, зловмисник налагодив чіткий механізм та безпосередньою займався продажем продукції в особливо великих розмірах. Речовини чоловік направляв замовникам до всіх регіонів держави через логістичні компанії, а також створював так звані мастерклади.

Один із спільників
Фото: Нацполіція
Один із спільників

Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання та перебування фігурантів. У результаті виявили та вилучили понад 10,4 тисячі літрів прекурсорів, з яких можна було б виготовити 2 тисячі кг мефедрону, а також вилучили 250 кг прекурсору фенілнітропропен, а це 250 кг психотропної речовини амфетамін, а також 29 кг мефедрону, лабораторне обладнання, мобільні телефони та "чорнові" записи.

Загалом поліцейські вилучили психотропів та прекурсорів, з яких можна було б виготовити понад 8 мільйонів доз. Збут такої партії на "чорному" ринку міг принести наркоділкам майже два мільярди гривень незаконного прибутку. Поліцейські затримали обох учасників злочинного угруповання у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Знайдені під час обшуків докази
Фото: Нацполіція
Знайдені під час обшуків докази

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Суд помістив підозрюваних під варту. 

За скоєне зловмисникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

  • Нещодавно правоохоронці ліквідували міжнародний канал контрабанди та збуту важких наркотиків в Україні. 
