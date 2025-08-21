Унаслідок нічого обстрілу низка потягів курсує із затримкою

Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Низка поїздів прямує із затримками понад годину.

Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів прямує із затримками понад годину.

Про це повідомили в Укрзалізниці. 

Це стосується рейсів:

  • №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
  • №49/50 Трускавець - Київ;
  • №7/8 Чернівці - Київ;
  • №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
  • №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)
  • №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
  • №93/94 Харків - Хелм;
  • №29/30 Ужгород - Київ.

Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів. 
