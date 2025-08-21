Унаслідок нічого обстрілу низка потягів курсує із затримкою

Внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів прямує із затримками понад годину.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Це стосується рейсів:
- №43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;
- №49/50 Трускавець - Київ;
- №7/8 Чернівці - Київ;
- №149/150 Івано-Франківськ - Київ;
- №51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)
- №227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;
- №93/94 Харків - Хелм;
- №29/30 Ужгород - Київ.
Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.
- У ніч на 21 серпня російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. ППО знешкодила 577 із 614 цілей ворога.
- Унаслідок атак ворога постраждали Львів, Мукачево та Запоріжжя.