Унаслідок нічого обстрілу низка потягів курсує із затримкою

Внаслідок нічного обстрілу та пошкодження контактної мережі в Житомирській області низка поїздів прямує із затримками понад годину.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Це стосується рейсів:

№43/44 Івано-Франківськ - Черкаси;

№49/50 Трускавець - Київ;

№7/8 Чернівці - Київ;

№149/150 Івано-Франківськ - Київ;

№51/52 Перемишль - Київ (в обидві сторони)

№227/228 Івано-Франківськ - Краматорськ;

№93/94 Харків - Хелм;

№29/30 Ужгород - Київ.

Контактна мережа на пошкодженій ділянці вже відновлена, залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів.