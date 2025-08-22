CBS: Розвідка США заборонила обмін інформацією про українсько-російські переговори із союзниками

Не ділитимуться інформацією навіть з найближчими союзниками.

За інформацією агенції CBS News, директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард видала директиву, якою заборонила співробітникам ділитися інформацією про переговори між Україною та Росією щодо припинення війни навіть із країнами, що вважаються найближчими союзниками.

Підписаний 20 липня документ передбачає припинення обміну даними з державами розвідувального альянсу "П'яти очей", що був створений після Другої світової війни і включає в себе, окрім США, також Велику Британію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію.

Уся інформація щодо українсько-російських переговорів, отримана безпосередньо розвідкою і не оприлюднена у дипломатичних каналах або ЗМІ, отримала гриф "NOFORN", який означає "не для іноземців".

Експерти вважають, що приховування даних від близьких партнерів з боку США кине тінь на співробітництво держав у галузі розвідки та матиме наслідком симетричні кроки, коли країни не ділитимуться інформацією з Вашингтоном.