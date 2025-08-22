«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
CBS: Розвідка США заборонила обмін інформацією про українсько-російські переговори із союзниками

Не ділитимуться інформацією навіть з найближчими союзниками.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції CBS News, директорка Національної розвідки Сполучених Штатів Тулсі Габбард видала директиву, якою заборонила співробітникам ділитися інформацією про переговори між Україною та Росією щодо припинення війни навіть із країнами, що вважаються найближчими союзниками.

Підписаний 20 липня документ передбачає припинення обміну даними з державами розвідувального альянсу "П'яти очей", що був створений після Другої світової війни і включає в себе, окрім США, також Велику Британію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію.

Уся інформація щодо українсько-російських переговорів, отримана безпосередньо розвідкою і не оприлюднена у дипломатичних каналах або ЗМІ, отримала гриф "NOFORN", який означає "не для іноземців". 

Експерти вважають, що приховування даних від близьких партнерів з боку США кине тінь на співробітництво держав у галузі розвідки та матиме наслідком симетричні кроки, коли країни не ділитимуться інформацією з Вашингтоном. 
