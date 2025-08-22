Через буревій на Полтавщині деякі громади залишилися без світла

У майже сотні будинків – зірвані дахи.

Полтавщиною пронісся буревій і знеструмив низку громад.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, сталося аварійне відключення від електропостачання в 26 населених пунктах.

«За інформацією АТ «Полтаваобленерго» без світла залишилися 938 юридичних та 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання», - розповів Когут.

Він додав, що у Пирятинській громаді майже сотня будинків має пошкодження покрівель. Також повалені дерева.