Через буревій на Полтавщині деякі громади залишилися без світла

Полтавщиною пронісся буревій і знеструмив низку громад.
Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, сталося аварійне відключення від електропостачання в 26 населених пунктах.
«За інформацією АТ «Полтаваобленерго» без світла залишилися 938 юридичних та 9211 побутових абонентів у Лохвицькій, Пирятинській, Лубенській, Миргородській, Полтавській, Чорнухинській, Чутівській громадах. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання», - розповів Когут.
Він додав, що у Пирятинській громаді майже сотня будинків має пошкодження покрівель. Також повалені дерева.
- 22 серпня Гідрометцентр попередив, що 23 серпня у південно-східних областях в окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с.