На вихідні у більшості областей дощитиме

У суботу в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

Синоптики прогнозують дощі на вихідні в Україні.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у суботу, крім західних областей, помірні,а у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі з грозами. У південно-східних областях в окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, вдень 17-22°; у південно-східній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

У неділю і понеділок у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Температура вночі становитиме 7-12°, вдень 15-22°, на півдні та південному сході країни вночі 12-17°, вдень 22-27°.